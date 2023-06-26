Бывшая работница банка собралась ловить мошенников и лишилась квартиры

В Красноярске бывшая работница банка поверила мошенникам и лишилась жилья и денег

В Красноярске пенсионерка, которая ранее работала в банке, собралась ловить мошенников и лишилась квартиры. Об этом сообщает «Среда 24» со ссылкой на краевое МВД.

Неизвестные позвонили 74-летней женщине по телефону и смогли убедить, что она участвует в спецоперации по поимке мошенников. Для этого злоумышленники использовали кодовые слова и пугали уголовной ответственностью за разглашение информации. По словам собеседников россиянки, чтобы вычислить мошенников, нужно было передать деньги в Центробанк — когда их поймают, деньги обещали вернуть.

В итоге женщина отдала все свои сбережения, взяла два кредита и продала квартиру в центре города. Через курьера россиянка отдала неизвестным 6,6 миллиона рублей. Бывшая работница банка была готова продать и вторую принадлежащую ей квартиру, но ее остановили проживающие там родственники — они сказали, что та имеет дело с мошенниками. Всего жительница Красноярска обогатила мошенников на 14,3 миллиона рублей, сообщили в краевом МВД.

«Я сама раньше работала начальником отдела в Центральном банке 20 лет, имела дело с госбезопасностью. Решила, что должна помочь найти мошенников, поэтому никому ничего не рассказывала», — поделилась женщина с сотрудниками полиции.

Ранее после разговора с телефонными мошенниками квартиры лишилась пенсионерка из Перми. Собеседники женщины представились сотрудниками правоохранительных органов. Злоумышленниками удалось запугать пермячку, и в результате она продала свою однокомнатную квартиру по цене ниже рыночной, взяла несколько кредитов в разных банках на сумму около миллиона рублей. Все полученные деньги, а также свои сбережения — около 700 тысяч рублей, она перевела на счета преступников.