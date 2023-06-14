Пенсионерка поговорила с неизвестными и лишилась квартиры

Поговорившая с мошенниками жительница Перми лишилась квартиры и ушла из дома

Пожилая жительница Перми поговорила с мошенниками и лишилась квартиры. О происшествии рассказали на сайте Следственного управления Следственного комитета по Пермскому краю.

По данным ведомства, 10 июня к ним обратились родственники женщины 1957 года рождения, которая за несколько дней до этого ушла из дома и перестала выходить на связь. Кроме того, им на телефон от неизвестных лиц стали поступать угрозы физической расправой над их родственницей в том случае, если они не переведут неизвестным 700 тысяч рублей.

В ходе следственных мероприятий стало известно, что пенсионерка стала жертвой мошенников, представившихся сотрудниками правоохранительных органов. «Злоумышленники утверждали, что ей угрожает опасность от неустановленных лиц, которые действуют от имени потерпевшей на основании генеральной доверенности на право распоряжения ее банковскими счетами и недвижимостью, направив ей в подтверждение с помощью мессенджеров постановление о возбуждении уголовного дела, (которое в действительности было подложным)», — говорится в сообщении на сайте.

Мошенникам удалось запугать пермячку, и в результате она продала свою однокомнатную квартиру по цене ниже рыночной, взяла несколько кредитов в разных банках на сумму около миллиона рублей. Все полученные деньги, а также свои сбережения — около 700 тысяч рублей, она перевела на счета преступников.

После этого злоумышленники заставили пенсионерку скрываться в разных городах Пермского края. При этом они запретили ей сообщать родственникам о своем местоположении, убедив ее, что это необходимо в целях безопасности.

Через некоторое время после обращения родственников россиянку удалось найти. Общая сумма материального ущерба, причиненного пострадавшей, составила около четырех миллионов рублей. По факту мошенничества родственники пострадавшей обратились в полицию.

В июне стало известно об аналогичном случае: 68-летняя жительница башкирского города Нефтекамска лишилась жилья и крупной суммы денег после телефонного разговора с неизвестным. Злоумышленник позвонил пенсионерке и сообщил, что от ее имени мошенники пытаются продать квартиру.