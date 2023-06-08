Россиянка поговорила с мошенником и лишилась квартиры

Жительница Нефтекамска лишилась квартиры и денег после разговора с неизвестным

Жительница башкирского города Нефтекамска лишилась квартиры и крупной суммы денег после телефонного разговора с неизвестным. Злоумышленник убедил ее продать жилье и перевести ему вырученные средства, сообщает KP.RU.

68-летней пенсионерке позвонил незнакомец и сообщил, что от ее имени мошенники пытаются продать квартиру. Чтобы не лишиться жилья, собеседник посоветовал женщине оформить договор купли-продажи с риелтором, который подъедет к ее дому. Неизвестный также поручил перевести полученные в результате сделки 1,9 миллиона через банкомат на указанный счет.

С риелтором злоумышленник тоже заранее договорился — ему он предложил купить двухкомнатную квартиру по бросовой цене. В итоге собственница жилья и агент по недвижимости встретились, оформили сделку, но оба не подозревали, что замешаны в преступной схеме.

«Через банкомат женщиной деньги были перечислены под диктовку. По данному факту сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в МВД.

Ранее после телефонного разговора с мошенниками единственного жилья лишилась пенсионерка в Нижнем Новгороде. Собеседники убедили женщину продать квартиру, забрали у нее деньги и стали пытаться выселить с жилплощади.