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18:40, 18 апреля 2023Среда обитания

Россиянка поговорила с мошенниками и лишилась единственного жилья

В Нижнем Новгороде мошенники забрали у женщины деньги и выселяют ее из единственного жилья

Фото: Alexander Raths / Shutterstock / Fotodom

В Нижнем Новгороде пенсионерка поговорила с телефонными мошенниками и лишилась единственного жилья. Собеседники убедили женщину продать квартиру, забрали у нее деньги и теперь пытаются выселить из квартиры, сообщает NewsNN.ru.

Россиянке на мобильный телефон позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками службы безопасности Центробанка и заявили, что ее сбережения в опасности. Женщина поверила злоумышленникам и отправила им свои накопления.

Позже они снова позвонили и сказали, что спасать нужно еще и квартиру — дали пенсионерке номер человека, который поможет оформить сделку. Россиянка продала единственное жилье и перевела часть вырученных денег мошенникам.

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Теперь, по словам адвоката женщины, новый собственник ее квартиры каждый день пытается выселить пенсионерку. «Она не понимала, что она делает. У нее не было желания продавать квартиру, она не собиралась никуда уезжать. У нее нет родственников, нет другого жилого помещения. Ситуация критическая», — рассказала юрист.

При этом новый владелец жилья утверждает, что никак не связан с мошенниками. По словам мужчины, он уточнял у пенсионерки перед покупкой, не стала ли она жертвой аферистов. Новые владельцы даже вызвали полицию, заявив, что хотят попасть в свое жилье. Однако в ведомстве заявили, что до суда квартира будет под арестом.

Ранее от такой же схемы пострадала пенсионерка из Тверской области. Неизвестный позвонил россиянке на мобильный телефон и представился сотрудником банка. Собеседник сообщил, что от имени женщины оформлена генеральная доверенность и «доверенное лицо» пытается продать ее квартиру. Пенсионерка испугалась и решила сама продать жилье. После сделки с ней снова связался лжебанкир и убедил перевести 1,4 миллиона рублей на якобы более безопасный счет, что женщина и сделала.

Нина Ташевская
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