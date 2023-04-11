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18:37, 11 апреля 2023Среда обитания

Россиянка пообщалась с мошенниками и осталась без квартиры и денег

Жительница Тверской области продала квартиру после телефонного разговора с мошенниками

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Жительница города Нелидово в Тверской области пообщалась по телефону с мошенниками и осталась без квартиры и крупной суммы денег. Злоумышленники убедили пенсионерку продать жилье и перевести им деньги, сообщает Tverigrad.

Неизвестный позвонил россиянке на мобильный телефон и представился сотрудником банка. Собеседник сообщил, что от имени женщины оформлена генеральная доверенность и «доверенное лицо» пытается продать ее квартиру.

Пенсионерка испугалась и решила сама продать жилье. После сделки с ней снова связался лжебанкир и убедил перевести 1,4 миллиона рублей на якобы более безопасный счет, что женщина и сделала. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Ранее при похожих обстоятельствах денег и квартиры лишилась жительница Санкт-Петербурга. Телефонные мошенники убедили пенсионерку, что ее сбережения находятся под угрозой и призвали перевести средства на безопасные счета — за несколько недель женщина лишилась 4,2 миллиона рублей.

Нина Ташевская
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