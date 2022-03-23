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Россиянка лишилась миллионов и квартиры после общения с телефонными мошенниками

Пенсионерка из Петербурга продала квартиру и перевела 12,5 миллиона рублей злоумышленникам

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Санкт-Петербурге пенсионерка лишилась накоплений и жилья после общения с телефонными мошенниками. Россиянка продала квартиру и перевела несколько миллионов рублей злоумышленникам, пишет «Фонтанка».

72-летняя женщина ранее работала в транспортной полиции, а теперь живет одна в квартире на проспекте Наставников. По словам женщины, после новогодних праздников ей начали звонить по телефону и представляться сотрудниками службы безопасности банка.

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Собеседники убедили пенсионерку, что ее сбережения находятся под угрозой и призвали перевести средства на безопасные счета — за несколько недель женщина лишилась 4,2 миллиона рублей. Позже в феврале мошенники убедили женщину продать квартиру, чтобы «обезопасить» имущество, а деньги передать на временное хранение. В марте пенсионерка перевела злоумышленникам 8,2 миллиона рублей, и лишь спустя время осознала, что ее обокрали.

Общая сумма ущерба достигла 12,5 миллиона рублей. Россиянка написала на лжесотрудников банка заявление в полицию — на них завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

В похожей ситуации оказалась жительница Москвы. Женщина поговорила по телефону с мужчиной, который представился сотрудником безопасности крупного банка. Ему удалось убедить россиянку, что на ее счетах замечена подозрительная активность, и выманить у нее 16 миллионов рублей.

Впоследствии мошенники узнали, что женщине принадлежат две квартиры в Москве. Они опять позвонили ей и заявили, что какие-то люди теперь пытаются оформить кредиты под залог ее недвижимости. Москвичка во второй раз попалась на удочку аферистов, пошла в банк и сама получила кредиты под залог двух квартир.

Нина Ташевская
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