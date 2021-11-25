Москвичка поговорила с телефонными мошенниками и заложила две квартиры

В Москве женщина стала жертвой телефонных мошенников, в общей сложности им удалось выманить у пострадавшей 16 миллионов рублей, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как рассказала жительница Москвы полицейским, несколько месяцев назад ей позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником безопасности крупного банка. Он заявил, что на счетах москвички замечена подозрительная активность: кто-то якобы пытается оформить на имя женщины кредиты.

Аферист уговорил женщину самой оформить кредит, чтобы не допустить мошеннических действий — таким образом, по его словам, кредитный лимит будет исчерпан. Пострадавшая поверила звонившему, взяла кредит и перевела средства через банкомат на «безопасный» счет, указанный злоумышленником.

Впоследствии мошенники узнали, что женщине принадлежат две квартиры в Москве. Они опять позвонили ей и заявили, что какие-то люди теперь пытаются оформить кредиты под залог ее недвижимости. Москвичка во второй раз попалась на удочку аферистов, пошла в банк и сама получила кредиты под залог двух квартир. Все деньги она перевела на продиктованный преступниками счет. В настоящее время полиция ищет звонивших.

Ранее в ноябре сообщалось об аналогичном случае в Воронежской области. Местная жительница лишилась двух квартир, пообщавшись с телефонными мошенниками. Женщина добровольно продала недвижимость и перевела вырученные средства неустановленным лицам.