Россиянка лишилась двух квартир после общения с телефонными мошенниками

Жительница Воронежской области лишилась двух квартир, поговорив с телефонными мошенниками. Женщина добровольно продала недвижимость и перевела вырученные средства неустановленным лицам, сообщается на сайте областного управления МВД.

Как выяснили полицейские, 58-летней россиянке в период с 8 октября по 19 ноября звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками банка. Они сообщили женщине, что в отношении нее совершена попытка мошеннических действий: якобы кто-то попытался оформить кредит на ее имя. Псевдосотрудник банка заявил, что необходимо выполнить процедуру обновления единого номера лицевого счета.

Впоследствии пострадавшей неоднократно приходили извещения об оформлении на нее кредитов на различные суммы. Но ей звонили «сотрудники безопасности банка» и объясняли, что это якобы необходимые процедуры очистки кредитной истории, которую попытались испортить злоумышленники. После месяца общения с аферистами женщине сказали, что нужно перевести на некие счета почти 4,5 миллиона рублей для покрытия всех задолженностей и обновления счета.

Россиянка продала две принадлежавшие ей квартиры, вырученные средства перевела неизвестным, после чего «сотрудники банка» перестали выходить на связь. Потерпевшая обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело, аферистов ищут.

Ранее в ноябре стало известно, что злоумышленники по поддельным документам продали московскую квартиру известной российской актрисы Аллы Клюки. Мошенники провернули хитрую схему в период пандемии, когда артистка вместе с семьей уехала работать над новым фильмом в Нью-Йорк.