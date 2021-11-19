Столицей телефонных мошенников назвали украинский город

Основным источником мошеннических звонков россиянам является Украина, а столицей преступных организаций — город Днепр, бывший Днепропетровск. Об этом в интервью «Известиям» рассказал зампред правления Сбера Станислав Кузнецов.

По его словам, из соседней республики поступает уже 70 процентов дозвонов, причем украинские преступники работают исключительно по российским гражданам. Еще два года назад порядка 40 процентов всех звонков шли из российских мест лишения свободы, 20 процентов — из российских городов, и только 40 процентов — из-за рубежа.

Материалы по теме Иллюзия стабильности. Небольшая фирма стала крупнейшей финансовой пирамидой и манипулирует биткоином. Как ей это удалось? Двойной навар Аферисты годами обманывали целые страны на миллиарды евро. Почему их никогда не смогут найти?

Выбор Днепра может быть связан с тем, что в городе проживает большое количество русскоговорящей молодежи, которой не хватает работы. При этом мошенническая отрасль развивается и усложняет работу. За год количество преступных колл-центров упало с одной тысячи до 150, однако схемы стали заметно хитрее. В прошлом злоумышленники чаще всего пугали жертву блокировкой карты и просили назвать CVV-код, но сейчас примитивные схемы телефонных мошенников перестали работать.

Среди новых вариантов зампред Сбера рассказал о вынуждении граждан продать как можно скорее квартиру и перевести деньги в целях спецоперации, а также о схеме, основанной на популярном сериале «Игра в кальмара». Основным же трендом стали звонки от «силовых структур», которые предлагают посодействовать в поимке злоумышленника.

Общее количество жалоб на мошеннические звонки сократилось на 30 процентов. Однако, признал Кузнецов, такая статистика собрана только в Сбере. Другие российские банки, напротив, жалуются на возросшую активность мошенников. Топ-менеджер предположил, что преступники просто переключились на других участников рынка.

Ранее сообщалось, что в России для борьбы с телефонными мошенниками прорабатывают новый законопроект. Операции предлагается согласовывать с родственниками или доверенными лицами, чтобы те могли отменить переводы при наличии подозрений.