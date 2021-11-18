В России придумали способ борьбы с банковскими мошенниками

Российские власти придумали способ борьбы с банковскими мошенниками и прорабатывают новый законопроект. Банковские операции предлагается согласовывать с родственниками или доверенными лицами, сообщает газета «Известия».

Задумка состоит в том, что если человека обманули и он перевел деньги на чужой счет, родственник или доверенное лицо сможет отменить операцию и сохранить деньги. Депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Костенко направила на отзыв в ЦБ законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

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Костенко уверена, что если бы о звонке телефонных мошенников знали родственники пострадавших, деньги со счетов похитить бы не смогли. «Этим законопроектом мы хотим дать возможность дополнительной самостоятельной защиты для всех россиян. Чтобы все, кто захочет, написав заявление, могли установить дополнительный контроль за своими финансовыми операциями», — объяснила она. Предполагается, что это должно будет стать новой банковской услугой: клиент сам определяет лимит денежных средств, а его доверители будут получать уведомления, если со счета будет перевод или снятие выше оговоренной суммы.

Однако пока что инициативу считают сырой. Например, член фракции КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов, уверен, что проект нужно дорабатывать. «Человек, написавший такое заявление о доверенных лицах, фактически признается в недееспособности. Не думаю, что люди с этим согласятся», — прокомментировал он. Иного мнения придерживается зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Он полагает, что инициативу нужно поддержать, ведь именно граждане старшего возраста оказываются наиболее уязвимыми перед мошенниками.

Ранее стало известно, что Центробанк нашел способ обеспечить гражданам защиту от мошенников. Россиянам дадут возможность добровольно отказаться от дистанционных банковских услуг. Если клиент откажется от дистанционных услуг банка, для совершения любых действий со счетами ему придется посетить офис банка и пообщаться с сотрудником. «Во всяком случае он [клиент] задумается о том, что он делает и зачем», — объяснил первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев.

Ранее в ноябре россиянам назвали основной способ кражи денег у клиентов банков — им оказался фишинг. Эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Артем Казанцев объяснил, что при такой операции пользователь получает СМС-сообщения от имени банка с просьбой перейти по ссылке, которая ведет к скачиванию вредоносного ПО или передаче данных для вывода средств.