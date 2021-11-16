ЦБ нашел способ защитить россиян от мошенников

Центробанк нашел способ обеспечить гражданам защиту от мошенников. Россиянам дадут возможность добровольно отказаться от дистанционных банковских услуг, пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова первого замглавы департамента информационной безопасности Центробанка Артема Сычева.

«Планы очень большие, есть несколько новаций, законодательных и нормативных. Первая из них буквально на подходе — внесли изменение в 683-е положение Банка России, где обязали финансовые организации предоставлять своим клиентам сервис, который позволил бы им отказаться от предоставления услуг в дистанционной форме. Это очень важная история, поскольку позволяет снизить риски для клиента», — рассказал Сычев.

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Если клиент откажется от дистанционных услуг банка, для совершения любых действий со счетами ему придется посетить офис банка и пообщаться с сотрудником. «Во всяком случае он [клиент] задумается о том, что он делает и зачем», — объяснил представитель ЦБ.

Банк России готовит еще одну меру противодействия мошенникам. В ЦБ намерены наладить оперативное взаимодействие с правоохранительными органами для обмена информацией о преступниках. «Это […] способствует, прежде всего, раскрытию преступлений и поможет правоохране существенно сократить сроки расследования», — заявил Сычев.

Ранее в ноябре россиянам назвали основной способ кражи денег у клиентов банков — им оказался фишинг. Эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Артем Казанцев объяснил, что при такой операции пользователь получает СМС-сообщения от имени банка с просьбой перейти по ссылке, которая ведет к скачиванию вредоносного ПО или передаче данных для вывода средств.