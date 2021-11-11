Юрист отсоветовал россиянам оставлять копии паспорта

Гражданин не обязан предоставлять копию паспорта с юридической точки зрения. На это агентству «Прайм» указал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

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Юрист отметил, что бывают случаи, когда магазины требуют копию основного документа при покупке или возврате товара. Этим же «грешат» салоны связи, нотариусы и суды. В подобных случаях достаточно будет показать сам паспорт.

Однако, отметил Антонов, иногда обладателю паспорта выгоднее предоставить его копию, чем требовать соблюдения буквы закона. Например, при обращении в госструктуру копия позволит убыстрить процесс обработки данных и быстрее получить услугу.

Ранее Миронов рассказал, как мошенники могут использовать копии паспортов россиян в своих схемах. По словам юриста, наиболее распространенная схема — изготовление поддельного паспорта на имя гражданина по копии подлинного. В случае, если речь идет о внушительной сумме или о займах в нескольких кредитных организациях одновременно, то, как правило, по цветной копии паспорта мошенники могут сделать его дубликат. Эксперт предупредил, что с полученным дубликатом злоумышленники могут обратиться в банк, но никак не с ксерокопией паспорта. Ее преступники могут принести в офис мобильного оператора, чтобы получить новую сим-карту. С ее помощью, используя паспортные данные, мошенники уже по телефону могут попытаться получить деньги и оформить кредит на чужое имя.