Россиян научили избавляться от оформленного на них чужого кредита

Юристы призвали россиян проверять наличие паспорта при оформлении на них чужого кредита

Эксперты научили россиян, что следует предпринять, если мошенники оформили на них кредит, сообщают «Известия».

Юрист Анна Попова отметила, что в первую очередь необходимо проверить наличие паспорта при себе. Если документ утерян, то специалист призвала оперативно обратиться в полицию, а после этого подать в правоохранительные органы заявление о мошенничестве.

Чтобы избавиться от чужого кредита, также следует доказать недействительность подписи в договоре. Это действие актуально в том случае, если потерпевший получил уведомление от банка или МФО (микрофинансовой организации). Именно через эти организации нужно добиваться недействительности кредитного договора из-за фальшивости подписи заемщика.

Аналогичный порядок действий нужно предпринять и при получении судебного решения, добавил старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Александр Алексеев. Пострадавшему от мошенников необходимо ознакомиться с материалами дела в суде, чтобы установить, на каком основании выдали кредит.

«Далее, после иска, проводится экспертиза подлинности подписи человека в договоре. Если она фальшивая, то суд признает договор недействительным». — заключил он. После этого могут отменить все ранее принятые судебные акты.

Ранее сообщалось, что мошенники в России получат возможность легально брать кредиты. Они начнут получать займы, даже несмотря на плохую кредитную историю.