Россиян предупредили о новой уловке банковских мошенников

Cпециалист по информационной безопасности, руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко в беседе с радио Sputnik предупредил россиян о новой уловке банковских мошенников.

По его словам, злоумышленники начали часто использовать схему с якобы предварительно одобренными кредитами. Суть схемы заключается в том, что потенциальные жертвы получают фальшивые сообщения о предварительно одобренных или уже выданных кредитах, после чего звонят мошенники от имени службы безопасности банка или прокуратуры. Затем злоумышленники предлагают своим жертвам отменить кредит, используя персональные данные клиента.

Мошенники также могут позвонить от имени сотрудников прокуратуры и заявить об оформленном незаконном кредите, который теперь является вещественным доказательством. После чего они предложат жертве перевести денежные средства на специальный счет.

«Если вам поступил звонок якобы от службы безопасности какого-либо банка, уточните, какой это банк, положите трубку и сами перезвоните. Самый лучший вариант — вообще не отвечать на звонки с номеров, которые вам неизвестны», — сказал Пащенко.

Ранее сообщалось, что «русские хакеры» выложили в открытый доступ данные более одного миллиона кредитных карт. Отмечается, что группа All World Cards базируется в России и предлагает номера кредиток злоумышленникам для мошеннических операций. Однако подтверждения того, что группировка действительно связана с Россией, так и не были предоставлены.