Россиянам рассказали об опасности скриншотов

Управляющий партнер B&C agency Марк Шерман в разговоре с агентством «Прайм» предупредил россиян, что скриншоты часто становятся причиной утечки данных.

По его словам, минусы данной функции гаджетов стали особенно видны во время пандемии, когда компании стали переводить сотрудников на удаленный режим работы, а документооборот перешел на новый уровень. Эксперт пояснил, что работники стали делать скриншоты и пересылать их коллегам в открытых мессенджерах. Однако это привело к тому, что в сеть начали попадать конфиденциальные данные.

Шерман отметил, что подобными случаями активно пользуются конкуренты. При этом их цели могут быть самыми разными — как кража бизнес-модели, так и нанесение ущерба путем публикации неблагоприятных для первой компании новостей. Во втором случае это может нанести ущерб репутации, восстановление которой потребует много времени и средств.

Чтобы подобных ситуаций не происходило, предприятиям рекомендуется подписывать специальное соглашение со своими сотрудниками. В нем должно быть указано, что любая конфиденциальная информация и документация должна передаваться исключительно через защищенные мессенджеры или по другим защищенным установленным компанией каналам.

Ранее Шерман призвал не обсуждать конфиденциальную информацию около телефона. Под ней эксперт подразумевает финансовые истории, суммы сделок, количество наличных денег или даже счета. Эти данные могут украсть мошенники и использовать их для пополнения собственного банковского счета.