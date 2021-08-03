Эксперт перечислил опасные темы для обсуждения возле смартфона

Управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Марк Шерман отметил, что многим пользователям смартфонов социальные сети и поисковые системы предлагают рекламу тех продуктов, которые они только обсуждали. Специалист призвал россиян быть осторожнее и перечислил опасные темы для обсуждения возле телефона в интервью агентству «Прайм».

Шерман подчеркнул, что не существует доказательств тому, что телефон прослушивает разговоры пользователей круглосуточно. Он отметил, что «многочисленные исследования пытались доказать обратное».

Однако эксперт призвал не обсуждать конфиденциальную информацию около телефона. Под ней эксперт подразумевает финансовые истории, суммы сделок, количество наличных денег или даже счета. Эти данные могут украсть мошенники и использовать их для пополнения собственного банковского счета.

Специалист добавил, что нередко телефоны прослушивают в рамках промышленного шпионажа. При переговорах с клиентом или партнером по смартфону конкуренты смогут перехватить информацию и увести потребителей, предложив более выгодны для сотрудничества условия или сорвав заказ.

«С этой точки зрения, телефон также не самый безопасный канал и для переговоров, поэтому высокопоставленные лица всегда предпочитают общаться в деловом формате вживую», — заключил Шерман.

Ранее эксперт раскрыл способ безвозвратно удалить данные со смартфона. Для этого потребуется осуществить ряд операций, в том числе зашифровать информацию.