Apple обвинили в массовой прослушке пользователей через голосовой помощник Siri. Автор заявления попросил европейских регуляторов принять меры в отношении компании, сообщает газета The Guardian.

Заявление о нарушении прав потребителей составил Тома Ле Боньек (Thomas le Bonniec), ранее работавший с Apple по субподряду. Ле Боньек отметил, что несмотря на публичные извинения от американской корпорации, она продолжает записывать и анализировать разговоры пользователей, тем самым нарушая основные гражданские права населения. По его словам, соответствующее письмо было разослано во все офисы европейских регуляторов, занимающихся контролем сбора и хранения данных.

«Я обеспокоен тем, что крупные IT-компании продолжают прослушивать население, хотя гражданам ЕС говорят, что у них действует один из самых жестких законов по защите данных», — подчеркнул Тома. Он рассказал, что работал в офисе компании в Корке (Ирландия) по договору субподряда, слушая и анализируя сделанные Siri записи на английском и французском языках. Ле Боньек был вынужден покинуть компанию летом 2019 года из-за этических соображений.

По словам специалиста, голосовой помощник Siri практически постоянно записывает речь пользователя и его семьи, причем делает это без активации: «Я слышал, как люди говорили о своем раке, умерших родственниках, религии, сексе, политике, наркотиках без желания поделиться этим с Siri». В разговоре с журналистами Тома отметил, что Apple не волнует приватность клиентов, «компания не проводила никаких расследований».

В августе 2019 года Apple заявила о прекращении практики сохранения и прослушивания записей взаимодействия пользователей с Siri. Компания также заметила, что все записанные обращения являются обезличенными. В конце июля газета The Guardian сообщила, что аудиозаписи Siri содержат конфиденциальную информацию, и голосовой помощник может работать и записывать речь пользователя постоянно.

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