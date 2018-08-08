Apple отвергла обвинения в прослушке

Представители компании Apple сообщили американским законодателям, что iPhone не прослушивают пользователей без разрешения и не позволяют делать это сторонним приложениям. Об этом сообщает Reuters.

В июле члены комитета палаты представителей Конгресса США по энергетике и торговле отправили письмо гендиректорам корпораций Apple и Alphabet с требованием пояснить слухи о скрытом сборе данных. Сенаторы спросили, могут ли смартфоны записывать разговоры пользователей, когда слышат слова-«триггеры» вроде «Окей, Google» или «Эй, Siri».

Законодатели также ссылались на сообщения о том, что некоторые сторонние приложения имели доступ к конфиденциальной информации без ведома владельца смартфона.

В пресс-службе Apple пояснили, что iPhone не записывает аудио во время прослушивания специальных команд для голосового ассистента, а Siri не делится поисковыми запросами с третьими лицами. Пользователи заранее должны разрешать программам доступ к микрофону.

Представители компании отметили, что удалили спорные приложения из App Store, однако отказались сообщить, остался ли у разработчика доступ к цифровому магазину. Кроме того, руководство Alphabet не ответило на запрос сенаторов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!