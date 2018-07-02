Facebook разрешил российской компании пользоваться данными

Руководитель компании Facebook Марк Цукерберг раскрыл список компаний, которые получили особые права на доступ к данным пользователям после того, как для остальных компаний доступ был закрыт. Об этом сообщает BBC News.

После введения ограничений на обмен данными пользователей для разработчиков приложений в 2015 году, большинство приложений на платформе должны привести свою работу в соответствии с новыми требованиями. Однако 61 компании разрешили отложить выполнение требований «менее чем на шесть месяцев». Среди них оказалась и российская технологическая компания Mail.ru Group. Также в списке расположились производитель спортивной одежды и обуви Nike, сервис стриминговой музыки Spotify и японский автопроизводитель Nissan.

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Facebook за все время своего существования предоставил доступ к данным своих пользователей 52 сторонним компаниям, на сегодняшний момент компания сотрудничает лишь с 14 организациями, еще с 7 планируется прекратить работу в ближайшее время. Социальная сеть делилась пользовательскими данными с такими крупными американскими компаниям, как Microsoft, Amazon и Apple, а также южнокорейским гигантом Samsung и китайскими Huawei и Alibaba.

В апреле сенаторы и конгрессмены США опросили Марка Цукерберга после того, как стало известно об утечке данных 87 миллионов пользователей Facebook. Основатель соцсети рассказал, что сбором информации занималась сторонняя компания Cambridge Analytica, специализирующаяся на политическом консалтинге.

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