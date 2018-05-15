Личная информация миллионов пользователей сети утекла через психологический тест

Исследователи Кембриджского университета с помощью собственного приложения в учебных целях собрали персональные данные трех миллионов пользователей Facebook, пишет New Scientist.
Созданное сотрудниками университета приложение носило название myPersonality. Оно было запущено в 2007 году и представляло собой психологический тест, выдающий результаты сразу после его прохождения. Помимо ответов на вопросы, приложение с согласия пользователей собирало данные из профиля в Facebook.
Тест прошли более шести миллионов человек, почти половина из них добровольно открыла приложению доступ к информации из аккаунта. Их данные хранились на сайте, доступ к которому в течение четырех последних лет мог получить любой желающий благодаря легкой процедуре регистрации, на которую уходило менее минуты.
Для расширенного доступа к личным сведениям требовалось зарегистрироваться соавтором проекта. Так поступили больше 280 человек из почти 150 университетов и компаний. Это сделали в том числе Facebook, Google, Microsoft и Yahoo.
7 апреля Facebook приостановил работу с myPersonality. New Scientist уточняет, что myPersonality был не только учебным, но и коммерческим проектом, хотя компании соглашались соблюдать процедуры защиты данных и напрямую не получали деньги.
Глава Facebook Марк Цукерберг в начале апреля обещал запретить сторонним приложениям доступ к данным пользователей после скандала с утечкой информации в занимающуюся политическим консалтингом компанию Cambridge Analytica. Через приложение thisisyourdigitallife фирма получила доступ к персональным данным около 90 миллионов пользователей. Пострадали как пользователи, установившие программу на смартфоны, так и их друзья. Сообщалось, что собранная информация могла использоваться для манипуляций общественным мнением в политических целях.