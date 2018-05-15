Личная информация миллионов пользователей сети утекла через психологический тест

Исследователи Кембриджского университета с помощью собственного приложения в учебных целях собрали персональные данные трех миллионов пользователей Facebook, пишет New Scientist.

Созданное сотрудниками университета приложение носило название myPersonality. Оно было запущено в 2007 году и представляло собой психологический тест, выдающий результаты сразу после его прохождения. Помимо ответов на вопросы, приложение с согласия пользователей собирало данные из профиля в Facebook.

Тест прошли более шести миллионов человек, почти половина из них добровольно открыла приложению доступ к информации из аккаунта. Их данные хранились на сайте, доступ к которому в течение четырех последних лет мог получить любой желающий благодаря легкой процедуре регистрации, на которую уходило менее минуты.

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Для расширенного доступа к личным сведениям требовалось зарегистрироваться соавтором проекта. Так поступили больше 280 человек из почти 150 университетов и компаний. Это сделали в том числе Facebook, Google, Microsoft и Yahoo.

7 апреля Facebook приостановил работу с myPersonality. New Scientist уточняет, что myPersonality был не только учебным, но и коммерческим проектом, хотя компании соглашались соблюдать процедуры защиты данных и напрямую не получали деньги.

Глава Facebook Марк Цукерберг в начале апреля обещал запретить сторонним приложениям доступ к данным пользователей после скандала с утечкой информации в занимающуюся политическим консалтингом компанию Cambridge Analytica. Через приложение thisisyourdigitallife фирма получила доступ к персональным данным около 90 миллионов пользователей. Пострадали как пользователи, установившие программу на смартфоны, так и их друзья. Сообщалось, что собранная информация могла использоваться для манипуляций общественным мнением в политических целях.

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