Интернет и СМИ
 
Последние новости
Россияне набрали рекордных кредитов
В офис «РИА Новости Украина» ворвались сотрудники СБУ
США испытали оружие времен холодной войны
Игнашевич променял отпуск с женой на чемпионат мира
США обвинили палестинцев в смерти палестинцев в секторе Газа
В России пригрозили санкциями американскому фастфуду
Пассажиры самолета заперли в туалете голого авиадебошира
Из «Дэдпула 2» исчезнет скандальная сцена удушения ребенка
Московских выпускников лишат алкогольных заначек  
Новости партнеров

Личная информация миллионов пользователей сети утекла через психологический тест

Перейти в «Мою Ленту»

Исследователи Кембриджского университета с помощью собственного приложения в учебных целях собрали персональные данные трех миллионов пользователей Facebook, пишет New Scientist.

Созданное сотрудниками университета приложение носило название myPersonality. Оно было запущено в 2007 году и представляло собой психологический тест, выдающий результаты сразу после его прохождения. Помимо ответов на вопросы, приложение с согласия пользователей собирало данные из профиля в Facebook.

Тест прошли более шести миллионов человек, почти половина из них добровольно открыла приложению доступ к информации из аккаунта. Их данные хранились на сайте, доступ к которому в течение четырех последних лет мог получить любой желающий благодаря легкой процедуре регистрации, на которую уходило менее минуты.

Для расширенного доступа к личным сведениям требовалось зарегистрироваться соавтором проекта. Так поступили больше 280 человек из почти 150 университетов и компаний. Это сделали в том числе Facebook, Google, Microsoft и Yahoo.

7 апреля Facebook приостановил работу с myPersonality. New Scientist уточняет, что myPersonality был не только учебным, но и коммерческим проектом, хотя компании соглашались соблюдать процедуры защиты данных и напрямую не получали деньги.

Глава Facebook Марк Цукерберг в начале апреля обещал запретить сторонним приложениям доступ к данным пользователей после скандала с утечкой информации в занимающуюся политическим консалтингом компанию Cambridge Analytica. Через приложение thisisyourdigitallife фирма получила доступ к персональным данным около 90 миллионов пользователей. Пострадали как пользователи, установившие программу на смартфоны, так и их друзья. Сообщалось, что собранная информация могла использоваться для манипуляций общественным мнением в политических целях.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Huge new Facebook data leak exposed intimate details of 3m users
Цукерберг признался в утечке собственных данных через Facebook
Facebook запретит сторонним приложениям доступ к данным пользователей
Пользователи потребовали от Facebook расплаты
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:05Сегодня

Застряли по-черному

Они умирают в нищете и не знают, что их может спасти интернет
03:18Сегодня

Футболисты побрили президента клуба в прямом эфире

18:4714 мая

Реклама прокладок с красной менструальной кровью шокировала украинских зрителей

08:13Сегодня

Пожиратели редких кошек захотели прославиться на YouTube и попались

Интернет и СМИ00:0211 апреля

«Мат в соцсетях должен быть удален»

Сын Боярского вырос, стал депутатом и взялся за цензуру в интернете
16:1914 мая

Полицейский задержал интернет-продавцов секс-игрушек и потряс дилдо на камеру

15:0914 мая

Радужные скамейки рассорили пользователей из-за бомжей

06:54Сегодня

Трогательный план детей убедить родителей купить пса признали гениальным

Интернет и СМИ00:0113 мая

«Вы что, хотите, чтобы эрекции у вас вообще не было?»

Газеты и журналы по-прежнему кто-то выписывает. В них печатают полную дичь
00:5413 мая

Телеканал по ошибке сообщил о теракте в Ницце с 80 жертвами

22:3413 мая

Telegram обжаловал решение суда о блокировке

01:21Сегодня

Власти Нидерландов отказались от «Лаборатории Касперского»

Россия
Совсем угорели
В России бушуют страшные пожары. Тушить их некому и нечем
Железка ценою в жизнь
Ульяну спасет срочная операция, но родители не в состоянии ее оплатить
Спорные высоты
Почему Петербург не стал иконой стиля в градостроительстве
В России нашли способ искоренить наркоманию в армии
Московских выпускников лишат алкогольных заначек
Известные россияне пожаловались Путину на Чечню
Российского подростка с инвалидностью избили за посещение магазина электроники
Все материалы
Мир
Борис Ельцин и Билл Клинтон«Нельзя ложиться под американцев»
Россия враждует почти со всем миром. Кто виноват и что будет дальше?
США обвинили палестинцев в смерти палестинцев в секторе Газа
Крупнейший продавец одежды в США извинился перед Китаем за футболку
Турция отозвала своих послов из США и Израиля
Увеличилось число погибших при расстреле в секторе Газа
Британские пограничники начали незаконно задерживать россиян
«Евреи вынуждены страдать»
Они пережили Холокост, но их все еще ненавидят
Все материалы
Бывший СССР
Грузинские мечты
Общество требует легализации наркотиков. Власти не против, но сомневаются
«Жертва Русского мира»
Он защищал русских на Украине и был убит. Виновные до сих пор не наказаны
Латвийские солдаты во время ежегодных военных ученийБроня крепка
США везут в Прибалтику военных и оружие. На кого его направят?
Украинскую чиновницу уволили из-за песни Захаровой
Украинского консула в Гамбурге уличили в антисемитизме и отозвали
Савченко отказалась прекращать голодовку в тюрьме из-за невкусной еды
Украина начала патрулировать Крым
Все материалы
Экономика
Вляпались
Америка утопает в дерьме. На решение проблемы нужны миллионы
В России пригрозили санкциями американскому фастфуду
Россияне набрали рекордных кредитов
Семья решает
Рокфеллеры сделали миллиарды на нефти. Они хотят больше
Российские сардельки оказались несъедобными
Раскрыты новые проекты Путина
Незаменимый углерод
Какую долю в мировом энергобалансе занимает этот энергоноситель?
Все материалы
Силовые структуры
В Петербурге арестовали чиновника-миллиардера
Он хранил дома более 16 миллионов долларов, а его курьеры ездили на Maserati
Главного претендента на воровской «трон» России заподозрили в убийстве мафиози
Из ада
Хорошо ли вы знаете самые мрачные и неприступные тюрьмы: тест «Ленты.ру»
Черный полковник
Он ловил бандитов и маньяков после войны. С него писали и Жеглова, и Шарапова
Ограбление мужчины на 18 миллионов рублей в Москве попало на видео
Киллер пойдет под суд за убийство вора в законе Мухи и двух авторитетов
Полицейский пошел на аферу с наркотиками ради мечты об автомойке
Все материалы
Наука и техника
F-35 Lightning IIСмерть с небес
Этот американский истребитель похоронил Су-57. Он быстрый и невидимый
Хвосты и кресты
Как советская пропаганда унижала фашистов и их союзников
Живые и мертвые
Потерянные снимки Великой Отечественной войны. Их не видел никто
Россия сократит число пусков «Тополей»
США испытали оружие времен холодной войны
Названа главная польза малых порций алкоголя
Все материалы
Спорт
Во имя короля
Самая загадочная сборная едет в Россию. Надо ли ее бояться?
Хакеры раскрыли допинг-обман шведов
Отмучились
«Спартак» лишился серебра, а «Зенит» — главного тренера. Сезон в РФПЛ завершен
Сборная России одержала четвертую разгромную победу на чемпионате мира по хоккею
Фанаты развернули плакат «Мы никогда не сгорим» и случайно сожгли его
Украинский чиновник превратил кубок Лиги чемпионов в игрушку дочери
ПСЖ сменил «тренеришку» на тренера
Все материалы
Культура
«Здесь вам не Россия»
Полиция разгромила клубы в Грузии. Тысячи людей вышли на рейв-революцию
У каждого своя китаянка
Канны-2018. Дни 3 и 4: шедевры Цзя Чжанкэ и Жан-Люка Годара
Живи-умри-воскресни
Канны-2018. Дни 5 и 6. Угнетение по половому признаку и не только
Из «Дэдпула 2» исчезнет скандальная сцена удушения ребенка
Участница «Евровидения» рассказала о полученных на конкурсе травмах
Назван лучший сериал года
Шведская певица опубликовала хоум-видео
Все материалы
Интернет и СМИ
Застряли по-черному
Они умирают в нищете и не знают, что их может спасти интернет
Богом забытые
Фотографы расчехляют камеры в неожиданных местах и меняют мир
«Вы что, хотите, чтобы эрекции у вас вообще не было?»
Газеты и журналы по-прежнему кто-то выписывает. В них печатают полную дичь
Футболисты побрили президента клуба в прямом эфире
Пожиратели редких кошек захотели прославиться на YouTube и попались
Полицейский задержал интернет-продавцов секс-игрушек и потряс дилдо на камеру
Трогательный план детей убедить родителей купить пса признали гениальным
Все материалы
Ценности
Древний мир
Кому нужны постаревшие женщины
Ничего святого
Что творили звезды на самом безумном балу в мире
Носи и сохрани
Во что христиане превратили моду
Швейцарцы вернули классические пилотские часы
Любимый бренд гопников отказался радовать гопников
Меркель разозлила Карла Лагерфельда
Полных людей заставили переплатить за одежду
Все материалы
Путешествия
Долби мой лед
Что манит туристов в самое загадочное место Европы
Россиянин попытался убить себя в Турции, впал в кому и умер
Нагнали шика
Богачи, вино, кутеж: репортаж из закрытых чертогов «Формулы-1»
Названы самые необычные услуги гостиниц
Туристам посоветовали погромче забивать сваю на Крымскому мосту
Россияне разгромили турецкий отель в День Победы
Россияне массово отравились арабским завтраком
Все материалы
Из жизни
«В смысле ты не пробовала водку?»
Россиянка отправилась учиться в Норвегию и осела в Голландии
Злоба и забвение
Оголенные бедняки и вечная грязь глазами модного фотографа
«Тюрьма — место расслабления и комфорта»
Старики мечтают попасть за решетку. Там можно спрятаться от скуки и нищеты
Дети с хохотом прокатились верхом на гигантском питоне
Американец пошел по грибы и нашел двухголового олененка
Книгу основателя «Черных пантер» вернули в библиотеку на 47 лет позже срока
В Латвии 100-летний водитель устроил ДТП и попытался сбежать
Все материалы
Конкуренты Rolls-Royce Cullinan
Самые роскошные и дорогие внедорожники на рынке
Тест новой Toyota Camry
Мы поездили на новой Camry и не поверили, что это Toyota
Тест BMW i8 Roadster
Первый тест BMW i8 Roadster: самого необычного спорткара на каждый день
Самые дорогие подержанные машины
Десятка далеко не новых автомобилей с головокружительно ценой
Папский Lamborghini продали в пять раз дороже обычного
Шестиколесный внедорожник и суперкар Mercedes-AMG сравнили в гонке по прямой
Китайцы сделали копию Bugatti Chiron за 300 тысяч рублей
Все материалы
Дотянулись до кармана
В Москве начали строить небоскребы с дешевым жильем. В чем подвох?
Капля в море
Россияне скупают жилье в Абхазии. Это опасно, но очень дешево
Зелень для Рамзана
В Грозном сажают не только «Приоры», но и деревья
Москва осталась без дешевых квартир
Рынку ипотеки предрекли скорый обвал
У Волочковой протекла крыша
Жителям Екатеринбурга выставили шокирующие счета за услуги ЖКХ
Все материалы