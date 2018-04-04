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Facebook запретит сторонним приложениям доступ к данным пользователей

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Социальная сеть Facebook ограничит доступ сторонним приложениям к информации пользователей. Об этом сообщается в новостном релизе компании.

«С сегодняшнего дня приложения, которые используют программный интерфейс Facebook (API), больше не будут получать доступ к списку гостей или постам на стене события. В будущем только приложения, которые мы подтверждаем и которые согласны со строгими требованиями, будут получать доступ к событию», — говорится в пресс-релизе компании.

Помимо этого, соцсеть закроет для приложений информацию о религиозной и политической принадлежности, личных отношениях, образовании и сфере работы.

Еще одним нововведением стал список всех приложений пользователя, которые используют учетную запись Facebook. Помимо перечисления, в нем будет указано, какого рода информацию они собирают.

26 марта пользователи соцсети уличили компанию в шпионаже: метаданные о телефонных разговорах и СМС сохранились в архивах профилей юзеров.

19 марта американские журналисты сообщили о беспрецедентной утечке данных 50 миллионов пользователей Facebook через аффилированную компанию Cambridge Analytica. Среди информации были списки друзей, предпочтения зарегистрированных людей и их телефонные контакты.

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