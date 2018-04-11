Цукерберг признался в утечке собственных данных через Facebook

Основатель и гендиректор Facebook Марк Цукерберг во время слушаний в конгрессе заявил, что тоже пострадал от утечки конфиденциальных данных, передает The Verge.

Вопрос об этом задала конгрессвумен Анна Эшу. Издание отмечает, что неясно, как данные Цукерберга оказались в распоряжении Cambridge Analytica: скачивал ли он приложение thisisyourdigitallife, собиравшее личную информацию, или они попали в руки консалтинговой компании через одного из его друзей.

Конгрессмены допрашивают Цукерберга вслед за сенаторами, задававшими вопросы главе Facebook 10 апреля в связи с утечкой данных миллионов пользователей соцсети. Facebook признал, что компания Cambridge Analytica, специализирующаяся на политическом консалтинге, получила доступ к персональным данным 87 миллионов человек. Это было сделано через приложение thisisyourdigitallife, обещавшее составить психологический портрет скачавшего его пользователя. Пострадали как пользователи, установившие программу на смартфоны, так и их друзья.

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После скандала Цукрберг извинился перед пользователями, а социальная сеть пообещала запретить сторонним приложениям доступ к данным пользователей.

За минувший год Facebook оказался замешана еще в одном скандале. По данным американских властей и самой соцсети, перед выборами президента США там была развернута дезинформационная кампания с использованием фейковых профилей. Ее организатором называют Агентство интернет-исследований.

Сообщалось, что с 2016 года эти аккаунты сгенерировали около 80 тысяч постов, которые могли увидеть 126 миллионов пользователей. В то же время Агентство якобы покупало политическую рекламу в Facebook и Instagam, ее могли увидеть около 11 миллионов пользователей. В организации кампании американцы подозревают Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опровергал причастность к размещению какой-либо политической рекламы в социальных сетях.

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