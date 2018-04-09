Интернет и СМИ
 
Последние новости
В ООН констатировали бесполезность Совета Безопасности
Высланные российские дипломаты соскучились по кефиру и сочинским курортам
Нападающий Радулов в третий раз отказался играть за сборную России на ЧМ
Трамвай с пассажирами сошел с рельсов и рассыпался в Петербурге
Ученые МГУ заткнули протечку
В обучении российских водителей нашли серьезные ошибки
В США предостерегли британцев от поездки на чемпионат мира в России
Сбербанк оценил ущерб от санкций США
Трамп предупредил о скором ответе США на химатаку в Сирии

Цукерберг признал беспомощность Facebook перед вмешательством России

Перейти в «Мою Ленту»
Марк Цукерберг

Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг принес извинения за неспособность отследить предполагаемое вмешательство России в выборы президента США и утечку данных пользователей. Об этом говорится в показаниях, направленных Цукербергом в комитет по энергетике и торговле палаты представителей США. Текст заявления опубликован на сайте палаты представителей.

Соцсеть сделала недостаточно для того, чтобы предотвратить использование ее функционала во вред, полагает Цукерберг. «Речь идет о фейковых новостях, иностранном вмешательстве в выборы, разжигании ненависти и защите информации», — уточняет он.

Facebook оказалась слишком медлительной, чтобы заметить вмешательство из России и вовремя дать ему отпор, отмечает глава социальной сети. Цукерберг подчеркнул, что соцсеть продолжает сотрудничать с правительством США в части обнаружения российского вмешательства. Глава Facebook принес извинения за допущенные ошибки и еще раз в деталях описал два скандала, в которых оказалось замешано его детище.

Первый — развернутая в Facebook дезинформационная кампания с использованием фейковых профилей, организованная Агентством интернет-исследований. По данным соцсети, с 2016 года эти аккаунты сгенерировали около 80 тысяч постов, которые могли увидеть 126 миллионов пользователей. В то же время Агентство покупало политическую рекламу в Facebook и Instagam, ее могли увидеть около 11 миллионов пользователей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опровергал причастность Москвы к размещению политической рекламы в соцсетях.

Цукерберг также в очередной раз признал крупную утечку персональных данных, которой воспользовалась компания Cambridge Analytica, специализирующаяся на политическом консалтинге. По данным соцсети, исследователь Александр Коган создал приложение с опросом, которое установили около 300 тысяч пользователей. Юзерам оно преподносилось как составитель «психологического портрета». Сервис использовал персональные данные юзеров, а затем получил информацию о 10 миллионах друзей этих пользователей.

По последним данным, таким образом Cambridge Analytica могла собрать персональные данные 87 миллионов пользователей Facebook. Корпорация признавала, что Коган действовал с сотрудником Facebook Джозефом Канселлором. Вместе они основали Global Science Research, которая предоставляла информацию Cambridge Analytica.

После скандала социальная сеть пообещала запретить сторонним приложениям доступ к данным пользователей.

11 апреля Цукербег выступит в Конгрессе, где, как планируется, «прольет свет на критические проблемы менеджмента личных данных и охраны личной жизни, а также поможет американцам лучше понять, что происходит с их данными онлайн».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Facebook признал утечку данных 90 миллионов пользователей
Facebook уличили в сливе данных 50 миллионов пользователей
Трамп обвинил Facebook и СМИ в заговоре
Кремль отреагировал на передачу Facebook данных о «российском вмешательстве»
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:01 8 апреля

Месть боксеров

Блогеры дерутся на ринге. За ними следят внимательнее, чем за спортсменами
17:11Сегодня

От звезды Instagram потребовали покаяться в фотошопе

16:06Сегодня

Молодожены попросили денег после «двух ночей ада» с блохами и подверглись травле

19:15Сегодня

Личные данные миллионов пользователей Wi-Fi в метро оказались под угрозой

Интернет и СМИ00:0315 марта

Присмотрись

Сначала они следили за СССР, а теперь — за всем миром
12:05Сегодня

Глава Роскомнадзора призвал «есть слона по частям» в вопросе Telegram

14:19Сегодня

Нестареющая пара заставила поверить в историю Бенджамина Баттона и вампиров

10:28Сегодня

YouTube обвинили в шпионаже за миллионами детей

Интернет и СМИ00:04 6 апреля

Отдали концы

Американских проституток выгоняют из интернета. Недовольны все, кроме Трампа
13:00Сегодня

Бразильянка случайно сняла подбрасывающего девушкам наркотики мужчину

12:04 7 апреля

Интернет подвергся мировой ботнет-атаке

06:28Сегодня

Реакция босса на милую объяснительную сотрудницы растрогала пользователей сети

Россия
«А ведь девушка могла промолчать и согласиться»
Сексуальный скандал с депутатом возможен только в России. Почему?
«Кажется, что люди во власти либо поглупели, либо обнаглели»
Почему чиновники не слышат народ и везде видят заговор
«Придурки штурмуют макет Рейхстага»
Почему россияне гордятся лишь великим прошлым
В Самаре загорелось здание развлекательного центра
Фрагменты тел погибших при крушении Ан-148 два месяца пролежали в поле
Врачи скорой помощи начали забастовку
Российский школьник напал на стену и погиб под завалами
Все материалы
Мир
Американцы во время вторжения 2003 года задерживают сторонников Саддама ХусейнаПроклятая земля
Преданный Россией и убитый Западом: Ирак с Саддамом и без него
В ООН констатировали бесполезность Совета Безопасности
Трамп предупредил о скором ответе США на химатаку в Сирии
Во Франции мэр напился и напал на цыган с катаной
Племянница Скрипаля попросила британскую визу у Терезы Мэй
Обнародованный Генпрокуратурой архив Терезы Мэй оказался одним письмом
Тысяча индийцев прокатилась на поезде без локомотива и чуть не погибла
Все материалы
Бывший СССР
Не устоял
Главного борца с украинской коррупцией заподозрили в коррупции
Петр ПорошенкоМВФ vs Украина: чем хуже, тем лучше
Фонд ужесточает требования, Киев уходит от ответственности
Литовский блуд
Самый распутный город Прибалтики возвращает былую славу. Все благодаря приезжим
Украину впервые пригласили на встречу «Большой семерки»
В Туркмении началась охота на меломанов
Экипаж арестованного на Украине крымского судна вновь не пустили в Россию
Украина пообещала выпустить моряков с «Норда» из страны
Все материалы
Экономика
Дональд ТрампРусская семерка
Америка отомстила за Украину. Российские олигархи лишатся домов и денег
Россия нашла новую цель в торговой войне с Белоруссией
Сбербанк оценил ущерб от санкций США
МВФ лишил Киев двух миллиардов долларов
Для россиян придумали новый налог
Глава «Почты России» неделю рефлексировал над крушением первого дрона
Российские олигархи потеряли миллиарды из-за санкций
Все материалы
Силовые структуры
«У меня нет чувства вины»
Решальщик — о своем ремесле, миллионных гонорарах и продажных судьях
Захарий КалашовПогорел на беспределе
Силовики позволили Шакро занять воровской трон. Но его подвели манеры 90-х
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Путин снял с должностей 11 генералов силовых ведомств
Тамбовская империя
В бандитском Петербурге 90-х был «ночной губернатор». Его боялись все
Главу петербургских сайентологов уличили в отмывании денег
Сибиряк мастерил пистолеты, растил марихуану, читал «Майн кампф» и попался ФСБ
Все материалы
Наука и техника
Два советских воина склонились над убитым товарищем«У всех свои счеты с войной»
Россия забыла миллионы своих солдат. Их не могут даже похоронить
Опять мимо
Система нагревания табака опасна для человека
Часик в радость
Они сбежали из тюрьмы ради мести, но не нашли покоя: обзор A Way Out
Назван безотказный способ избежать преждевременной смерти
Apple выпустила красный iPhone
Доказано наличие сложного мышления у неандертальцев
Обнаружена загадочная форма вещества
Все материалы
Спорт
Эл Яквинта и Хабиб Нурмагомедов«Могу драться даже с Кинг-Конгом»
Нурмагомедов расправился с американцем и стал чемпионом UFC
В США предостерегли британцев от поездки на чемпионат мира в России
Нападающий Радулов в третий раз отказался играть за сборную России на ЧМ
Нурмагомедов раскрыл содержание переписки с Роналду
Кортеж Мэйуэзера обстреляли
«Формула-1» спасла жизнь американской семье
Назван лучший гол в истории чемпионатов мира по футболу
Все материалы
Культура
«Насилие всегда рядом»
Наркотики, питбули и дети в самом пугающем районе Нью-Йорка
Время супермоделей
Главные красавицы 1950-х в объективе бежавшей от нацистов женщины
Самое ценное
Он открыл для русского искусства секс. Теперь его картины стоят миллионы
Темнокожая актриса разделась и бросилась на Билла Косби
Диджея Smash обвинили в избиении главы пермской федерации MMA
Названа причина смерти актрисы Волчковой
Умер создатель гравицапы из «Кин-дза-дзы»
Все материалы
Интернет и СМИ
Месть боксеров
Блогеры дерутся на ринге. За ними следят внимательнее, чем за спортсменами
Недалекие
Суровые русские, кислые американцы, сексуальные индусы и исламский мир без купюр
Отдали концы
Американских проституток выгоняют из интернета. Недовольны все, кроме Трампа
От звезды Instagram потребовали покаяться в фотошопе
Личные данные миллионов пользователей Wi-Fi в метро оказались под угрозой
Глава Роскомнадзора призвал «есть слона по частям» в вопросе Telegram
YouTube обвинили в шпионаже за миллионами детей
Все материалы
Ценности
Куртка с изображением Ленина, KTZМодные до смерти
Почему люди носят вещи с лицами диктаторов и тиранов
Григорий Лепс«У меня на кладбище знакомых больше, чем живых»
Он развлекал бандитов, проигрывал деньги и нарушал заповеди. Теперь даже не пьет
Лысый черт
Диктатор Муссолини обожал молодых любовниц и быстрые машины
Рэпер опомнился и потребовал денег и славы за футболку
Украинка стала куклой без операций
Верующих поздравили золотым смартфоном
Популярная модель оказалась ненастоящей
Все материалы
Путешествия
Дзебик среди папуасов
Москвич отправился в Новую Гвинею на надувном катамаране и выжил
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
«Марихуана — это способ общения с Богом»
Раста-церковь, чернокожий Иисус и лекарство от рака. Что творят на Ямайке
Членам королевской семьи запретили есть устрицы и пить воду
В космосе откроется первый отель
Турист попал в черный список отеля из-за дебоша чаек
Пассажиров напугала сумка с подписью «бомба»
Все материалы
Из жизни
Город-сказка, город-мечта
Бедняки построили индийское Сколково в грязи. Им там не рады
«Я не остановлюсь, пока не выкопаю его»
За огромным кладом из старой легенды охотились полтора века. Кажется, не зря
Другая жизнь
Что скрывает тайный мир бунтарей, изгоев и нищих
В реку выпустили четырехметрового крокодила-людоеда
Пойман превышающий человеческие размеры кальмар
Американка отыскала автора шедшего 35 лет послания в бутылке
Голодный жираф в Британии выбил головой окно машины
Все материалы
Самые маленькие и самые огромные двигатели
32-цилиндровый танковый мотор и другая экзотика
Самые перепродаваемые кроссоверы Москвы
Какие кроссоверы и внедорожники пользуются наибольшим спросом на вторичном рынке столицы
Хочу быть «Геликом»: копии легендарного внедорожника
Копии G-класса из Франции, Китая, Украины, России и других стран
Не вдоль, а поперек
Пять причин пересечь озеро Байкал. На автомобиле
Марафонский прототип Porsche проехал Спа-Франкоршам быстрее болида Формулы-1
В бельгийском гараже нашли один из самых редких «Ягуаров»
В России началась тестовая сборка обновленного Nissan X-Trail
Все материалы
«Если ты умрешь, нам ничего не достанется»
Дети превратили жизнь отца в ад, когда он купил новой жене квартиру в Москве
Снова вверх
В Москве подорожают даже самые страшные и убитые квартиры
Точка сборки
Какими были первые «Бухольмены» и «Хули»: империя ИКЕА от 1950-х и до наших дней
Фигвам называется
Угадайте дома из любимых советских мультфильмов: тест
Россияне начнут отрабатывать долги за ЖКХ
Названы города России с самыми дешевыми квартирами в новостройках
Россиянин купил дом у свидетелей Иеговы и остался ни с чем
Все материалы