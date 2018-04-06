Facebook уличили в поголовной прослушке пользователей

Бизнес-консультант в области безопасности Алексей Лукацкий заявил, что приложение Facebook шпионит за владельцами гаджетов через микрофон, чтобы предлагать подходящие им рекламные объявления. Его слова приводит Rambler News Service.

Лукацкий объяснил, что доступ к функции голосовой записи пользователи разрешают сервису самостоятельно. Это необходимо для совершения звонков или записи видео. Однако приложение способно прослушивать разговоры даже тогда, когда оно неактивно. «Facebook работает в фоновом режиме, приложение слушает все, что происходит вокруг», — сказал эксперт.

Собранная информация необходима приложению для формирования рекламных объявлений. «Путем анализа речи выдаются соответствующие объявления контекстной рекламы, которые мне могли бы быть интересны», — пояснил Лукацкий. Алгоритм распознавания в таком случае идентичен анализу переписки в мессенджере соцсети.

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В марте сообщалось, что пользователи Facebook уличили социальную сеть в сборе информации об их телефонных разговорах и сообщениях. Эти метаданные сохранились в архивах профилей юзеров.

Владельцы аккаунтов Facebook неоднократно замечали, что рекламные объявления, предлагаемые соцсетью, повторяют темы их диалогов в реальной жизни. Однако представители корпорации утверждают, что не используют запись голоса хозяина смартфона для таргетинга, а получают доступ к микрофону только в момент записи аудиосообщений или видеороликов. Торговые предложения, по заявлениям администрации Facebook, формируются лишь на базе заявленных интересов пользователей.

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