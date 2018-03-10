Создатель Siri назвал ее глупой

Создатель Siri Норман Винарски раскритиковал компанию Apple за то, каким образом она использовала его разработку. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

Программист назвал современную версию голосового помощника глупой. Он также заявил, что крайне разочарован в корпорации, которая при наличии всех возможностей ничего не сделала для улучшения продукта за последние пять лет.

Винарски также рассказал, что Apple сделала Siri универсальным голосовым помощником вопреки его советам. По мнению разработчика, сервис следовало применять только в сферах развлечений и путешествий.

В октябре 2017 года искусственный интеллект (ИИ) Siri от Apple признали самым глупым «умным ассистентом». Исследователи оценивали IQ различных систем ИИ. Лучшим продуктом, по их мнению, стал ассистент от Google.

Siri — облачный персональный помощник, который входит в состав iOS, watchOS, macOS и tvOS корпорации Apple. Она впервые появилась в iPhone 4s в 2011 году. Поддержка русского языка в iOS 8.3 появилась в 2015 году.

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