Гимном Болгарии посчитали Despacito

Голосовой ассистент Siri от Apple на запрос «Национальный гимн Болгарии» выдает в качестве результата хит Despacito пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси. На это обратил внимание один из пользователей Reddit.

В комментариях заметили, что проблема уже решена, но в сети сохранился скриншот.

Изображение: Imgur

«Национальный гимн Болгарии — это Despacito», — гласил ответ Siri.

Гимном Болгарии с 1964 года является песня «Мила Родино» («Милая родина»), основанная на музыке и тексте песни «Горда Стара планина» Цветана Радославова.

Трек Despacito вышел в январе. В записи принял участие исполнитель Дэдди Янки. В июле песня стала самой популярной на всех стриминговых сервисах. При подсчете учитывались показатели оригинальной версии и ремикса, записанного совместно с Джастином Бибером и выпущенного в апреле.