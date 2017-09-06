Исполнитель Despacito приедет в Россию

Пуэрториканский певец Луис Фонси, автор хита Despacito, приедет в Москву с концертом. Об этом в среду, 6 сентября, сообщается на странице клуба Stadium во «ВКонтакте».

«В Москву приезжает звезда Despacito. Луис Фонси: "Я просто хотел, чтобы люди танцевали!" Единственный концерт в России пройдет 19 ноября», — говорится в сообщении.

В августе клип на композицию Despacito стал самым просматриваемым в истории хостинга YouTube.

В июле песня стала самой популярной на всех стриминговых сервисах. При подсчете учитывались показатели оригинальной версии и ремикса, записанного совместно с Джастином Бибером и выпущенного в апреле.

Оригинал хита вышел в январе. В записи принял участие исполнитель Дэдди Янки.