Apple прекратит прослушку пользователей

Американская корпорация Apple заявила о прекращении практики сохранения и прослушки аудиозаписей взаимодействия пользователей с Siri. Как сообщается на сайте компании, теперь для этого нужно будет получить разрешение каждого из обладателей устройств.

В заявлении говорится, что Apple намерена улучшать Siri, но будет использовать лишь текстовые расшифровки аудиосообщений, сделанные компьютером, а не голосовые записи. При этом пользователь может разрешить компании прослушивание его голосовых команд и в любой момент отказаться от этого.

Также Apple подчеркнула, что закончила практику работы с подрядчиками для прослушивания записей разговоров владельцев гаджетов. Компания собирается нанимать для подобных работ только сотрудников внутри самой Apple.

В конце июля газета The Guardian сообщала, что записи общения пользователей с Siri, анализируемые подрядчиками компании и используемые для улучшения работы помощника, содержат и конфиденциальную информацию. Один из сотрудников рассказал тогда изданию, что помощник записывает информацию не только тогда, когда к нему обращается пользователь.

О похожих случаях с прослушкой сообщали и работники других компаний. Так, источники рассказали, что Facebook наняла несколько сотен подрядчиков для прослушки и расшифровки аудиосообщений.

Корпорация Microsoft в августе официально признала, что прослушивает и записывает отдельные записи разговоров пользователей Skype и голосового помощника Cortana. В Google в июле подтвердили, что ее специалисты прослушивают команды, которые пользователи отдают своему голосовому помощнику.

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