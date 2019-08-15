Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей

Корпорация Microsoft официально признала, что прослушивает и записывает отдельные записи разговоров пользователей Skype и голосового помощника Cortana, сообщает Motherboard. Сейчас об этом сообщается в обновленной политике конфиденциальности компании и на ее веб-страницах.

Подтвердить факт прослушки компания решила после материала Motherboard. В нем говорилось, что Microsoft отправляла сторонним сотрудникам аудиозаписи разговоров пользователей, в которых содержались в том числе личные данные клиентов компании. Эти записи расшифровывались и переводились.

«Мы осознали, что можем делать эту работу лучше и прямо указывать, что наши сотрудники или работники по контракту иногда изучают эти данные», — сообщил представитель Microsoft.

В компании решили сохранить функционал приложений без изменений, ограничившись указанием того, что записи иногда могут быть прослушаны и расшифрованы в текстовом формате. Microsoft добавила, что дает юзерам возможность удалять подобные записи с помощью специальной утилиты.

Ранее корпорация Google призналась в подобной практике. В компании рассказали, что ее специалисты прослушивают команды, которые пользователи отдают голосовому помощнику. Такой шаг в Google объяснили желанием улучшить распознавание языков.

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