Общение пользователей с голосовым помощником оказалось не приватным

Сотрудники Amazon прослушивают записи общения пользователей с голосовым помощником Алекса для улучшения ответов системы на запросы. Как сообщает Bloomberg, ежедневно в компании этим занимаются несколько тысяч человек.

Утверждается, что работники прослушивают записи пользователей с устройств Echo, которые находятся как в домах, так и в офисах. Голосовой запрос расшифровывают в текст с пометками, после чего передаются обратно в программу помощника. Такую процедуру объясняют желанием улучшить у Алексы понимание человеческой речи и ответы на команды и вопросы.

По данным семи человек, работавших в рамках программы, человеческий фактор играет важную роль в совершенствовании алгоритмов Алексы. Несмотря на это, в рекламных компаниях Amazon указывает лишь то, что данные голосового помощника хранятся в облаке, и что Алекса «всегда становится умнее», без указания способа.

Над развитием технологии работают как контрактные, так и штатные сотрудники. Они проживают в разных странах, в том числе в США, Коста-Рике, Индии и Румынии. Улучшающие Алексу сотрудники работают по девять часов в день, успевая прослушать и обработать за это время около тысячи аудиосообщений.

По словам одного из работников, иногда им попадаются личные записи, вроде пения женщины в душе или крика ребенка о помощи. Как утверждает Bloomberg, у сотрудников есть специальный чат, куда они присылают записи, на которых самостоятельно не смогли разобрать речь пользователя, и просят помочь коллег.

Представитель Amazon в ответ на запрос агентства сообщил, что в компании «серьезно относятся к безопасности и приватности личной информации клиентов». «Мы разбираем только очень малую часть аудиозаписей с Алексы в целях улучшения использования устройства», — добавили в компании. По словам представителя, это помогает улучшить распознавание речи и понимание того, на каком языке говорит пользователь.

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