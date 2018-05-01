Amazon запретила использовать свою сеть для обхода блокировок

Amazon запретила использовать свою сеть в качестве прокси-сервера, сообщается в блоге компании. Доступ к технологии, которая позволяет скрыть конечный адрес, сохранят только разработчики.

В компании пояснили, что запрет направлен на борьбу с недобросовестными пользователями, распространяющими через сеть Amazon вредоносные программы.

Как отмечает The Verge, это скажется на сервисах, которые использовали Amazon для обхода блокировок, в том числе для доступа к заблокированному в России мессенджеру Telegram.

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В апреле аналогичным образом поступила Google. Вместе с тем в компании пояснили, что технология, которая позволяла получить доступ к заблокированным ресурсам, была багом и Google намерена сделать эту опцию официально поддерживаемой.

В России с середины апреля пытаются заблокировать Telegram, такое решение по иску Роскомнадзора принял Таганский суд Москвы.

Для ограничения доступа к мессенджеру Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов несколько миллионов IP-адресов, большая часть из которых принадлежала Google и Amazon. Из-за этого пострадали сторонние ресурсы.

Ведомство в конце апреля пообещало прекратить вносить крупные подсети в реестр и «перейти к точечным» действиям.

Заблокировать мессенджер Роскомнадзор потребовал после отказа Telegram предоставить ФСБ ключи шифрования для чтения переписки пользователей. Представители мессенджера объяснили, что не существует технической возможности выполнить требования спецслужбы, суд счел это утверждение недоказанным.

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