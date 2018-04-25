Google поддался на уговоры Роскомнадзора в войне с Telegram

Сотрудники Роскомнадзора и Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) провели переговоры с представителями IT-индустрии по вопросу блокировки Telegram. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В ходе встречи заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что регулятор продолжает контактировать с представителями компаний Google и Amazon, чьи IP-адреса частично были заблокированы провайдерами в результате противостояния ведомства и Павла Дурова.

По словам Субботина, сотрудники Amazon до сих пор отказываются выходить на связь с Роскомнадзором, скорее всего, по политическим причинам. В то же время общение с представителями Google становится «более конструктивным», благодаря чему уже начался «предметный диалог».

Telegram был заблокирован решением Таганского районного суда Москвы от 13 апреля. Причиной ограничения доступа стал отказ сервиса предоставить ФСБ ключи шифрования, позволяющие читать переписку пользователей. Обязанность предоставлять спецслужбам алгоритм расшифровок переписки содержится в антитеррористическом пакете законов (известном как «закон Яровой»), принятом Госдумой в июне 2016 года.

Чтобы ограничить доступ к мессенджеру, 17 апреля представители Роскомнадзора заблокировали несколько миллионов IP-адресов, большая часть из которых принадлежала компаниям Google и Amazon. Из-за активных действий ведомства пострадали некоторые сторонние сервисы, включая мессенджер Viber.

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