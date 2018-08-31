Google поймали на слежке за кредитными картами

Компания MasterCard выдавала Google данные о покупках владельцев платежных карт. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, осведомленные о сделке между двумя организациями.

По информации агентства, корпорации были доступны данные, необходимые для того, чтобы отследить реальные покупки пользователей, увидевших рекламные объявления Google.

Источники утверждают, что Google заплатил MasterCard миллионы долларов. Кроме того, знакомые со сделкой личности отмечают, что компании обсуждали возможность распределения доходов от рекламы. В результате Google получил огромный массив информации, который можно было использовать для продвижения своего бизнеса и «войны» с торговым гигантом Amazon.

Специалисты утверждают, что передача таких данных в рамках тайной сделки могла нарушить конфиденциальность пользователей. «Люди не ожидают, что покупки в оффлайн-магазинах будут как-то связаны с тем, что они приобретают в интернете», — предположила сотрудница Электронного центра конфиденциальности информации Кристин Бэннан (Christine Bannan).

Отвечая на вопросы Bloomberg, представитель MasterCard сообщил, что компания не выдает данные о покупках пользователей или информацию об эффективности рекламы в интернете. В пресс-службе Google заявили, что используемая технология шифрования не позволяет просматривать личную информацию пользователей.

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