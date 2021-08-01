Эксперт раскрыл способ безвозвратно удалить данные со смартфона

Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко раскрыл способ безвозвратно удалить данные со смартфона. Об этом он рассказал агентству «Прайм».

Специалист отметил, что при продаже или утилизации гаджета стоит удалить с него все свои фото, документы и прочие файлы, содержащие личную информацию. По его словам особо осторожными стоит быть владельцам смартфонов на Android, так как при стирании файлов с карты памяти или другого накопителя на таком устройстве они на самом деле не полностью удаляются. В такой ситуации данные можно восстановить с помощью специального программного обеспечения, подчеркнул эксперт.

Гриценко советует владельцам таких смартфонов перед тем, как стирать информацию, сначала сделать резервную копию, а потом зашифровать свои данные в меню настроек с помощью опции, которая обычно находится в разделах «Безопасность» или «Приватность».

При этом эксперт рассказал, что тем, кто использует смартфоны iPhone, нужно удалить свое устройство из приложения «Локатор», затем произвести сброс всех настроек, стереть контент и проверить, что гаджет больше не подключен к iCloud владельца.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин назвал способ продлить жизнь смартфону до 30 лет. По его словам, каждое новое поколение смартфонов служит дольше предыдущего и работает надежнее. «Как правило, производитель заявляет о сроке службы смартфона от трех до пяти лет. Это срок службы конкретной модели, хотя де-факто ваш смартфон может работать и десять лет», — сказал специалист.

