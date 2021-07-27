Назван способ продлить жизнь смартфону до 30 лет

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с радио Sputnik назвал способ продлить жизнь смартфону до 30 лет.

По его словам, каждое новое поколение смартфонов служит дольше предыдущего и работает надежнее. «Как правило, производитель заявляет о сроке службы смартфона от трех до пяти лет. Это срок службы конкретной модели, хотя де-факто ваш смартфон может работать и десять лет», — сказал специалист.

Муртазин отметил, что фактически гаджет может служить столько времени, сколько производитель будет поддерживать данную модификацию комплектующими и запасными частями. Обычно этот срок бывает не слишком велик, так как модель устаревает, а на рынке появляется очередное поколение гаджетов.

«Смартфон можно использовать еще в качестве основы охранной системы или радионяни для ребенка. Такие устройства могут жить неограниченно долго. По сути, от розетки они могут работать и двадцать, и тридцать лет», — отметил он.

Эксперт пояснил, что производительность и скорость устройства будут на уровне для решения конкретной задачи.

Ранее директор Института информационных технологий Университета «Синергия» Станислав Косарев сообщил, что Bluetooth и уведомления могут серьезно сократить время работы смартфона. Эксперт раскрыл настройки, которые могут негативно влиять на время автономной работы телефона.

