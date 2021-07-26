Эксперт раскрыл способ экономить заряд батареи смартфона

Интернет на телефоне рекомендуется отключать не только в целях сохранения трафика, но и для экономии заряда батареи смартфона. Об этом рассказал агентству «Прайм» генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

Эксперт объяснил, что расход аккумулятора может происходить в фоновом режиме, поскольку каждую секунду идет передача данных от сервера к телефону. Также это происходит при активном использовании мессенджеров. Кроме того, в случае слабого сигнала связи гаджет также будет активно работать, например, отправлять сообщения до тех пор, пока это не удастся.

Сократить расход батареи поможет использование беспроводного интернет-соединения, отметил эксперт.

Ранее директор Института информационных технологий Университета «Синергия» Станислав Косарев сообщил, что Bluetooth и уведомления могут серьезно сократить время работы смартфона. Эксперт раскрыл настройки, которые могут негативно влиять на время автономной работы телефона.