Россиянам назвали причины проблем с зарядкой смартфонов

Генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин назвал причины ситуаций, при которых россияне могут сталкиваться с проблемой при зарядке аккумуляторов смартфонов. Об этом пишет агентство «Прайм».

В случаях, когда смартфон прекращает заряжаться до конца и останавливает процесс на 70-80 процентах, вероятная причина проблемы может быть связана как с дефектом самого гаджета, так и с операционной системой. Владелец телефона может самостоятельно распознать причину, однако устранять ее должны специалисты, отметил эксперт.

Самой популярной причиной, по которой не заряжается смартфон, Щельцин назвал поломку провода. Причем он обратил внимание, что один и тот же провод может заряжать один гаджет, но не заряжать другой. Эксперт связывает это с тем, что первому устройству достаточно имеющихся контактов, а второму не хватает того, который как раз нарушился.

Вторая популярная причина сбоя в зарядке гаджета — поврежденный зарядный порт. Порой смартфон перестает заряжаться из-за проблем с батареей. Это можно понять, если телефон медленно заряжается, но быстро теряет заряд.

В качестве менее популярных причин Щельцин назвал проблемы в операционной системе, вирусы и прочие редкие сбои. Исправить ситуацию можно, обновив операционную систему или сбросив все настройки гаджета. Главное, подчеркнул эксперт, после повторения проблемы с зарядом ее необходимо быстро решить, чтобы это не помешало работе и общению. Поэтому необходимо обратиться в ремонтную мастерскую, где профессионалы смогут найти причину неполадок и решить ее.

Ранее эксперт Владимир Гриценко развеял миф о том, что для смартфонов полезна полная зарядка до 100 процентов и снижение уровня заряда до нуля процентов. По его словам, в этом случае существенная потеря емкости аккумулятора произойдет уже через 300-500 циклов.