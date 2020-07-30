Россиян предостерегли от использования гаджетов с микрофоном

Если на устройство с микрофоном попадет вредоносная программа, то гаджет сможет записывать голос пользователя и отправлять его на сервисы хакеров. Об этом агентству «Прайм» рассказал консультант Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Александр Рогозин.

«Это может привести к тому, что злоумышленникам удастся получить любую информацию, начиная с каких-либо паролей и заканчивая содержимым переговоров на деловых встречах. Все зависит от пользователя и злоумышленника», — предостерег россиян эксперт. Он также уточнил, что сама по себе конфиденциальность записей обеспечивается разработчиками голосовых ассистентов.

При этом любое оснащенное микрофоном устройство, как подчеркнул Рогозин, может записывать звуки. В дальнейшем они отправляются на сервер для распознавания. Такие записи впоследствии используют для контекстной рекламы.

Ранее сообщалось о самых популярных среди россиян паролях, которые хакерам проще всего подобрать. Среди них оказались 123456, 123456789, qwerty, 12345, password, а также qwerty123, 1q2w3e, 111111 и 1234567890.