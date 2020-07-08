Мишустин и Греф заявили о необходимости побороть цифровую пандемию

Российский премьер-министр Михаил Мишустин и основатель, исполнительный председатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб обратились к зрителям и участникам тренинга Cyber Polygon 2020. В этом году мероприятие проходит в онлайн-формате, его трансляция доступна в сети.

По словам президента Сбербанка Германа Грефа, выступившего со вступительным словом, для России является большой удачей то, что нынешний председатель правительства ставит масштабные задачи по цифровизации всего государства.

Мишустин подтвердил, что общенациональный план действий по восстановлению экономики России основывается на усиливающейся цифровизации. При этом, как он считает, важно оградить людей от цифровой пандемии, не допустить мошенничеств и кражи конфиденциальных данных, которые участились из-за того, что с реальной пандемией люди стали проводить в онлайне больше времени. Для того чтобы обезопасить страну от рисков кибератак, Россия создает для образовательных, медицинских и прочих государственных учреждений безопасные сетевые среды, отметил премьер. Кроме того, Россия планирует создать систему поддержки цифрового бизнеса. Он заявил, что страна открыта к международному сотрудничеству в сфере кибербезопасности, и призвал объединить усилия вокруг борьбы с цифровой пандемией.

Эту мысль продолжил глава ВЭФ. По его словам, в связи с пандемией киберпреступность возросла, и одним из вызовов для правительств и профессионального сообщества стало создание безопасного интернета. В одиночку обеспечить его безопасность невозможно, а потому необходимо объединить международные усилия. В противном случае доверие общества к цифровой трансформации, которую подстегнула пандемия COVID-19, будет подорвано.

Шваб подчеркнул, что пандемия коронавируса стала поворотной точкой и истории человечества — впервые со времен Второй мировой войны. Мировая эпидемия обнажила проблемы в экономике, медицине, образовании и других сферах. В то же время за несколько месяцев технологии достигли прогресса, на который в обычных обстоятельствах ушло бы два-три года. По его словам, пришло время перезагрузки, когда важно не только сохранить этот результат, но и использовать инновации для того, чтобы изменить жизнь к лучшему и противостоять цифровой пандемии.

Cyber Polygon 2020 — тренинг, организованный Центром кибербезопасности Всемирного экономического форума и российской компанией BI.ZONE. В его рамках выступают крупные международные специалисты по экономике и информационным технологиям. В их числе бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток, председатель наблюдательного совета Центра кибербезопасности ВЭФ Троелс Ортинг, а также первые лица ICANN, Visa, IBM и других международных организаций.

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