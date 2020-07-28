Названы самые популярные пароли среди россиян

Самыми популярными паролями в начале 2020 года среди россиян были комбинации из цифр и букв, которые легко подобрать. Об этом в комментарии агентству «Прайм» рассказал основатель DeviceLock и сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян.

По его словам, в пятерку вошли: 123456, 123456789, qwerty, 12345, password. Следующая пятерка также в основном состояла из простых комбинаций вроде qwerty123, 1q2w3e, 111111 и 1234567890. Оганесян пояснил, что все эти пароли легко запомнить и быстро набрать.

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Эксперт сообщил, что среди кириллических паролей наиболее популярны: пароль, йцукен, я. Также в список часто используемых вошли слова и имена, такие как любовь, привет, наташа, максим, андрей, солнышко. Оганесян предупредил, что подобные комбинации пользуются популярностью и у мошенников, которые часто взламывают пароли. Для своих действий они используют специальные словари.

Ранее эксперты назвали самые легкие для взлома пароли. По их словам, злоумышленникам проще всего взломать пароли с указанием простых слов, как password или qwerty. Специалисты призвали пользователей не включать в пароль имя, дату рождения или номер своего телефона.