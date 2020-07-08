Названы самые легкие для взлома пароли: злоумышленникам проще всего взломать пароли с указанием простых слов, как «password» или «qwerty». Об этом рассказали эксперты РИА Новости.

Также просто взломать защиту с указанием личных данных пользователей. Так, не стоит включать в пароль имя, дату рождения или номер своего телефона.

По словам руководителя исследовательской группы отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерины Килюшевой, при проведении тестов на проникновение в корпоративную сеть в 96 процентах компаний удавалось подобрать учетные данные пользователей. Килюшева отметила, что главными недостатками защиты стали простые пароли.

«Результаты внутренних и внешних тестирований на проникновение, проведенных нашими специалистами в прошлом году, показали, что одним из самых популярных оказался пароль формата "МесяцГод" в латинской раскладке, например, Ltrf,hm2019 или Fduecn2019. Такие пароли встречались в каждой третьей компании, а в одной организации они были подобраны для более чем 600 пользователей», — пояснила она.

С ней согласился руководитель «Агентства кибербезопасности», член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгений Лифшиц. Мошенники, по его словам, работают методом брутфорса — сначала для попытки входа перебираются самые популярные простые пароли, а затем используются варианты с фамилией и датой рождения. Он предупредил, что не стоит использовать пароль из цифр: 12345, даты рождения: 01.01.1990, номера телефона или простых слов.

Директор департамента корпоративных продаж ESET Russia Антон Пономарев дал похожие рекомендации. Он отметил, что в группе риска также находятся пароли из имени и даты рождения и добавил, что не стоит использовать имена близких. По его словам, такие данные легко найти в открытом доступе, к примеру, в социальных сетях.

Основатель компании DeviceLock Ашот Оганесян также поделился мнением: «Из случайного набора букв, цифр и знаков взломать сложнее всего, но, конечно же, многое зависит от их длины».

Ранее стало известно, что вычислить пароль знакомого человека зачастую достаточно легко, если знать о его увлечениях и интересах. Сотрудники компании, занимающейся кибербезопасностью, проверили более двух миллиардов комбинаций, доступных в даркнете.

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