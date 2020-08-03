Развеян миф о зарядке смартфонов

Зарядка смартфона до 100 процентов может сократить срок службы устройства. Об этом агентству «Прайм» рассказал эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.

Гриценко развеял миф о том, что для смартфонов полезна полная зарядка до 100 процентов и снижение уровня заряда до нуля процентов. По его словам, в этом случае существенная потеря емкости аккумулятора произойдет уже через 300-500 циклов. «Производители в первую очередь советуют избегать полного разряда аккумулятора и по возможности реже держать устройство заряженным на 100», — заявил эксперт. Подобное правило применимо как к смартфонам, так и к планшетам с ноутбуками.

Оптимальным вариантом использования устройства является работа в диапазоне от 80 до 40 процентов заряда батареи. Долгое нахождение гаджета в полностью разряженном состоянии может навредить аккумулятору девайса. В этой связи производители смартфонов советуют хранить гаджеты с заряженной на 50-70 процентов батареей.

Гриценко заметил, что при зарядке гаджета не стоит нагружать его ресурсоемкими приложениям и задачами, так как из-за этого устройство будет нагреваться. Рекомендуется не заряжать смартфон при слишком низкой и слишком высокой температурах и не разряжать его ниже 20 процентов.

Ранее специалисты посоветовали класть смартфон экраном вниз. В этом случае дисплей аппарата будет меньше нагреваться, а камера — царапаться. Эксперты заявили, что экран устройства обычно имеет защитное стекло, тогда как линзы камеры девайса ничем не защищены.