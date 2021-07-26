Назван самый популярный производитель смартфонов в России

Xiaomi установила рекорд по продажам смартфонов в России. Об этом сообщает издание GizChina.

По информации компании МТС, в июне доля Xiaomi составила 31,2 процента, Samsung — 29,8 процента. На третьем месте оказалась Apple с долей 14,5 процента. Китайский производитель смартфонов Redme разместился на четвертой позиции, его доля относительно продаж МТС составила 3,8 процента. Несмотря на лидерство Xiaomi, самую большую выручку компании принесла Apple со своими iPhone.

Представители группы «М.Видео-Эльдорадо» в разговоре с изданием подтвердили лидерство Xiaomi на российском рынке в первом летнем месяце. Аналитики отметили, что корпорации удалось оказаться в лидерах по продажам, если учитывать реализованные смартфоны дочернего бренда Poco. При этом Samsung сохранила лидерство по итогам полугодия. Помимо Xiaomi и Samsung другими популярным производителями телефонов были названы Apple и Honor.

Журналисты отметили, что лидерство Xiaomi не вызывает удивления, так как компания делает упор на недорогих и функциональных продуктах. Подобная стратегия была реализована на многих мировых рынках, особенно в Индии. В отличие от китайской корпорации, Apple не готова идти на компромиссы и заметно снижать стоимость своей продукции.

В середине июля аналитики агентства Canalys заявили, что Xiaomi впервые в истории оказалась на втором месте по количеству произведенных смартфонов. Компания обогнала Apple, заняв долю в 17 процентов против 14 процентов у американской корпорации.