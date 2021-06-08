Названы самые выгодные для перепродажи смартфоны

Телефоны Apple медленнее остальных теряют в стоимости. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на отчет сервиса «ДамПродам».

По словам соосновательницы сервиса Елены Богатыревой, за первый год использования iPhone теряют в цене максимум 20-25 процентов от первоначальной стоимости. Для сравнения, девайсы Samsung и Xiaomi дешевеют сразу на 50 процентов. «Операционная система на старых iPhone обновляется раз в год, что позволяет улучшать показатели заряда, скорости работы и внедрение новых фич типа виджетов, плееров и прочего», — заметила Богатырева.

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В качестве примера специалистка назвала iPhone 7, который является одним из самых выгодных телефонов для перепродажи. Девайс вышел в 2016 году, однако на вторичном рынке его стоимость может доходить до 15 тысяч рублей — во столько же оценены многие китайские смартфоны. «Цена годовалого Samsung на 30 процентов ниже, чем у аналогичного по характеристикам и году выпуска смартфона Apple», — подчеркнула Богатырева.

Также пользователи сервиса не рассматривают в качестве долгосрочной инвестиции устройства Xiaomi: «Их носят до последнего, у Xiaomi пока отсутствует культура обновления операционной системы с качественным и постоянным запуском современных функций».

Самыми востребованными смартфонами на вторичном рынке в 2020 году оказались устройства Apple, Samsung и Xiaomi. На iPhone, которые лидируют в этом списке, приходится 45 процентов всех продаж со средним чеком в 10 тысяч рублей.

В феврале аналитики сервиса «ДамПродам» назвали самым популярным девайсом Apple на вторичном рынке iPhone Xs, доля которого составила 55 процентов. На втором и третьем местах расположились iPhone 11 Pro и iPhone Xs Max соответственно.