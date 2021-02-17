Назван самый популярный iPhone на вторичном рынке

Представленный в 2018 году смартфон Apple оказался самым популярным девайсом на вторичном рынке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование торговой платформы «ДамПродам».

По данным площадки за 2020 год, пользователи чаще продавали iPhone, чем смартфоны на базе Android. Самым востребованным подержанным телефоном оказался iPhone Xs, доля сделок с участием которого составила 55 процентов. Ниже расположился iPhone 11 Pro, его доля составила 18 процентов. На третьем месте поместили девайс, который вышел на рынок одновременно с Xs — iPhone Xs Max. На его долю пришлось 15 процентов. Замыкает топ-4 iPhone 11 Pro Max, который купили или продали через площадку 12 процентов пользователей.

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Компания «ДамПродам» зафиксировала бум сделок в ноябре 2020 года, что связывают с выходом новых смартфонов Apple. Клиенты часто сдавали от двух до четырех устройств с целью выручить дополнительные средства и направить их на покупку iPhone 12. 90 процентов сделок по trade-in пришлось на модели iPhone Xs, Xs Max, 11 Pro и 11 Pro Max. Причиной популярности смартфонов Apple называют актуальность моделей и рекламные активности бренда.

«Мы подтверждаем, что на рынке подержанных смартфонов лидером останется на долгое время iPhone. Причины этому — ежегодная цикличность обновления, смартфон Apple — это всегда актуально», — отметила сооснователь компании Елена Богатырева. Также Богатырева назвала iPhone «хорошей инвестицией, которую всегда можно продать за адекватную сумму».

В конце декабре 2020 года аналитики сервиса «Яндекс.Маркет» назвали самые популярные смартфоны уходящего года. Наиболее востребованным оказался Samsung Galaxy A51 с накопителем 64 гигабайта, на второе и третье места поставили iPhone 11 с накопителями емкостью 64 и 128 гигабайт соответственно. Самым популярным производителем телефонов в России назвали Xiaomi.