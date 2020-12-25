Смартфоны рекордно подорожали

В 2020 году стоимость смартфонов достигла рекордной отметки. Об этом сообщает издание GizmoChina.

В уходящем году смартфоны сильно подорожали по сравнению с 2019 годом. Журналист портала Аргам Арташян (Argam Artashyan) отметил, что стоимость практически всех флагманских моделей серьезно увеличилась, обновив рекордные показатели. В частности, если в 2019 году базовый смартфон Samsung Note был оценен в 1229 долларов, то в 2020-м начальный аппарат той же серии был доступен минимум за 1410 долларов. Также подорожали девайсы серий Huawei Mate — с 1056 до 1378 долларов, Xiaomi Mi — с 566 до 811 долларов, OnePlus — с 704 до 827 долларов.

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При этом Apple — компания, которую традиционно критикуют за высокие цены на продукцию, — не только сохранила стоимость флагманов в долларах, но и увеличила емкость накопителя некоторых стартовых моделей. Так, самый доступный iPhone 12 Pro Max был оценен в такую же стоимость, что и 11 Pro Max, но получил накопитель емкостью 128 вместо 64 гигабайт.

По словам эксперта, производители смартфонов объясняют удорожание тем, что разрабатывают более совершенные устройства, которые должны стоить недешево. Также Арташян предположил, что в маркетинговых целях многие производители начали целенаправленно давать дорогим смартфонам сложные названия, которые должны указывать на профессиональное и премиальное позиционирование — например, Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G или Huawei Mate 40 Pro+.

Несмотря на общий тренд, некоторые производители сохраняют стоимость базовых версий топовых девайсов на прежнем уровне. Однако для этого им приходится идти на некоторые уловки. В частности, Apple и Samsung в 2019 году выпустили смартфоны iPhone 11 и Galaxy S10 соответственно, оценив их в 699 долларов. Их преемники — iPhone 12 и Galaxy S20 — подорожали, но ради сохранения стартовой стоимости в 700 долларов производители выпустили модели iPhone 12 mini и Galaxy S20 FE.