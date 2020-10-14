Apple подняла цены в России

Apple подняла цены на iPhone и другие свои устройства в России. Об этом стало известно при сравнении стоимости аппаратов линейки iPhone 12 с ценами на модели 2019 года.

Так, в США iPhone 12 mini оценили минимум в 700 долларов. Стоимость iPhone 12, 12 Pro и 12 Pro Max на родине производителя составила 800, 1000 и 1100 долларов соответственно. В России младший аппарат серии доступен за 70 тысяч рублей. Флагманы iPhone 12, 12 Pro и 12 Pro Max будут продаваться в российской рознице за 80, 100 и 110 тысяч рублей соответственно.

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В долларовом эквиваленте стоимость аппаратов серии iPhone 12 по сравнению с ценами на устройства прошлого поколения не поменялась. Осенью 2019 года iPhone 11 были доступны в США за 700, 1000 и 1100 долларов (iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max соответственно), в России смартфоны бренда были оценены в 60, 90 и 100 тысяч рублей. Таким образом, все версии iPhone подорожали на 10 тысяч рублей.

Топовую модификацию устройства с накопителем 512 гигабайт в России оценили в 140 тысяч рублей. Для сравнения, самый дорогой смартфон Apple 2019 года с аналогичным накопителем был доступен за 132 тысячи рублей.

При этом беспроводные наушники, которые продаются в интернет-магазине компании, подорожали. Стоимость AirPods Pro составила 25 тысяч рублей, тогда как на старте продаж осенью 2019 года гарнитура с шумоподавлением была оценена в 21 тысячу рублей. Увеличились цены и на другие наушники Apple — AirPods с зарядным футляром и AirPods с поддержкой беспроводной зарядки подорожали до 16 и 20 тысяч рублей соответственно.

Вторая осенняя презентация Apple состоялась 13 октября. На мероприятии представили компактный iPhone 12 mini и линейку флагманов iPhone 12, 12 Pro и 12 Pro Max. Все смартфоны актуальной серии получили новый чип Apple A14 Bionic и поддержку 5G, топовые устройства линейки вышли с тройной камерой с лидаром.