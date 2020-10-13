Россияне начали продавать места в очереди за новым iPhone

Россияне начали продавать в онлайн-сервисах места в очереди за смартфонами новой линейки iPhone 12. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса бесплатных объявлений «Авито».

По информации издания, жители России в преддверии презентации Apple и после нее начали размещать объявления о предоставлении данной услуги. Так, многие предлагают встать в очередь в определенный магазин за iPhone за несколько дней до начала его официальной продажи. Отмечается, что цена за данную услугу достигает до 75 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что цены на смартфоны новой линейки iPhone 12 начнутся в России с 70 тысяч рублей. Самый дорогой смартфон линейки — iPhone 12 Pro Max — обойдется российскому потребителю в 110 тысяч рублей.

Покупатели в России смогут приобрести iPhone 12 и 12 Pro начиная с пятницы, 23 октября. iPhone 12 mini и 12 Pro Max станут доступны начиная 13 ноября.