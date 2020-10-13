Apple представила iPhone 12 с 5G и раскрыла цены в России

Компания Apple провела очередную осеннюю презентацию — уже вторую за последний месяц. Мероприятие снова состоялось без зрителей и так же транслировалось в прямом эфире. На этот раз корпорация показала новую линейку смартфонов с поддержкой 5G и пару мелких девайсов.

iPhone 12 — с новым экраном, крепким керамическим покрытием и быстрой Qi-зарядкой

Релиз непосредственно iPhone на этот раз состоялся практически в самом начале мероприятия и почти не перебивался выступлениями приглашенных гостей. Первым показали iPhone 12 с 5G — девайс получил дизайн с плоскими краями в стиле iPhone 5 и новый OLED-экран Super Retina XDR с плотностью пикселей 460 точек на дюйм и поддержкой HDR 10. По заверению Apple, корпус нового устройства стал в четыре раза прочнее — благодаря покрытию Ceramic Shield. Аппарат получит процессор A14 Bionic, который уже дебютировал в новых iPad — он мощнее, так как в нем находятся 11,8 миллиарда транзисторов, что на 40 процентов больше, чем в A13. Также он может выполнять до 11 триллионов операций в секунду. A14 установлен во всех смартфонах Apple.

Флагман вышел с двойной камерой с широкоугольным и ультраширокоугольным объективами. В конце блока про iPhone 12 компания уточнила важную деталь — все новые смартфоны будут комплектоваться кабелем Lightning на USB-C и лишатся блока питания и наушников. Стоимость iPhone 12 начинается с 799 долларов, или 80 тысяч рублей.

iPhone 12 Фото: Apple 1 /2

iPhone 12 mini — самый маленький в серии

Мини-версию смартфона инсайдеры предсказали буквально за неделю до презентации. Аппарат внешне мало чем отличается от базовой модели, но имеет уменьшенный 5,4-дюймовый Super Retina XDR. Возможно, поэтому ему посвятили так мало эфирного времени. Смартфон получил двойную камеру, поддержку 5G, улучшенный аккумулятор, влагозащиту, дополнительный чип U1. Стоимость девайса начинается с 699 долларов (70 тысяч рублей в России).

iPhone 12 Pro и 12 Pro Max — высоко оцененные камерофоны

Сублинейка iPhone 12 Pro ожидаемо включила в себя два устройства — 12 Pro и 12 Pro Max. Модели имеют два отличия — экран и камеры. Модель iPhone 12 Pro получила 6,1-дюймовый экран, Pro Max — дисплей на 6,7 дюйма (самый крупный в линейке смартфонов бренда). Оба флагмана массивнее предыдущих — 11 Pro и 11 Pro Max. Их снова три, но в дополнение к объективам добавили лидар. С помощью лазерного дальномера аппарат определяет объекты, попавшие в его поле видения, чтобы выставить правильный режим съемки.

На задней панели каждого гаджета расположена тройная камера с широкоугольным, ультраширокоугольным и теле-объективами, а также с упомянутым выше лидаром. Сенсоры имеют разрешение 12 мегапикселей. У iPhone 12 Pro широкоугольный объектив отличается более крупной диафрагмой, которая может пропускать на 27 процентов света больше, телеобъектив имеет четырехкратный оптический зум.

Стоимость iPhone 12 Pro стартует с 999 долларов (100 тысяч рублей), 12 Pro Max оценили в 1090 долларов минимум (110 тысяч). Топовая версия самого главного гаджета всей презентации будет стоить 1399 долларов.

Все новые iPhone получили магнитный коннектор MagSafe, который выступает новой беспроводной зарядкой для смартфонов компании. У него есть версия MagSafe Duo, с помощью которой можно заряжать смартфон и часы одновременно.

Компактная колонка для дома

Девайс, который показали в самом начале презентации, — HomePod mini. Это небольшая колонка в шарообразном корпусе, упрощенная и более доступная версия HomePod. Последняя, кстати, так и не была представлена в России, но и на родном для Apple рынке домашний аксессуар тоже не пользовался особой популярностью. HomePod mini настолько мала, что ее можно поместить на ладонь. Аксессуар выполняет функции домашнего ассистента — позволяет слушать музыку, подкасты, радио, читает новости, помогает отвечать на звонки, управлять умным домом. Колонка имеет чип U1, ранее установленный в iPhone 11, который отвечает за определение местоположения хозяина устройства в доме. HomePod mini оценили в 99 долларов.