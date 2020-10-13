Apple выпустила первый iPhone с 5G

Apple представила iPhone 12 с 5G. Запись трансляции, на которой состоялся анонс продукта, доступна на сайте компании.

Смартфон выйдет в двух вариантах — обычный iPhone 12 с 6,1-дюймовым экраном и iPhone 12 mini с экраном на 5,4 дюйма. Смартфон меньше iPhone SE и имеет те же функции, что и обычная версия телефона.Смартфон получил новый чип Apple A14 с поддержкой сетей пятого поколения. Чип имеет два высокопроизводительных ядра и четыре для простых задач, графическая система имеет четыре ядра. На задней панели устройства расположена двойная камера с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый. В отличие от старших телефонов линейки, iPhone 12 не получил телеобъектива.

Смартфон получил OLED-дисплей. Пиковая яркость составляет 1200 нит и есть поддержка различных стандартов HDR. Разрешение дисплея составляет 2532 на 1170 пикселей, плотность пикселей равняется 460 ppi. Модель отличается от прошлогодних обновленным дизайном с плоскими гранями в стиле iPhone 5. Корпус устройства стал 11 прцоентов тоньше, 15 процентов меньше и 16 процентов легче.

Смартфон получил технологию MagSafe для крепления аксессуаров к задней стенке смартфона с помощью магнитов. Так, к iPhone 12 можно прикрепить беспроводную зарядку, карман для чехла и другие аксессуары. Также Apple выпустит специальную беспроводную зарядку для смартфона и часов.